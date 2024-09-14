Ильина (Кирпичева) Акилина (Акулина) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревни налеткиной ; крестные: кирпичев Леонтий Иванович ( родной брат Павла ивановича?), сестра матери Вассы - пелагея Симеоновна
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Ильин Семен
Рождение ребёнка
27.02.1941
Дочь: ((Ильина) Клепач) Валентина
Отец ребёнка: Ильин Семен
Смерть
Неизвестно