Ильина (Кирпичева) Акилина (Акулина) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Кирпичева) Акилина (Акулина) Павловна

Ильина (Кирпичева) Акилина (Акулина) Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпичев Павел Иванович

Мать: Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна

Деревни налеткиной ; крестные: кирпичев Леонтий Иванович ( родной брат Павла ивановича?), сестра матери Вассы - пелагея Симеоновна
Рождение ребёнка
1938

Сын: Ильин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Ильин Семен

Рождение ребёнка
27.02.1941

Дочь: ((Ильина) Клепач) Валентина

Отец ребёнка: Ильин Семен

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.