Малова (Кирпичева) Евдокия (Дуня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Кирпичева) Евдокия (Дуня)

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Место рождения

Привозила орех

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпичев Павел Иванович

Мать: Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна

Когда в 1931 г все братья уехали в Магнитогорск, дуня осталась в Налеткино, потом жила в Ульяновске. Похоронена в поселке Хмелевка. У нее два сына Иван и Николай. У Николая три ребенка: Владимир ( прв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Иван

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Николай

Отец ребёнка: ?

Живет в ульяновске
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

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