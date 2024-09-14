Малова (Кирпичева) Евдокия (Дуня)
Место рожденияПривозила орех
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Когда в 1931 г все братья уехали в Магнитогорск, дуня осталась в Налеткино, потом жила в Ульяновске. Похоронена в поселке Хмелевка. У нее два сына Иван и Николай. У Николая три ребенка: Владимир ( прв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Иван
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Николай
Отец ребёнка: ?
Живет в ульяновске
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно