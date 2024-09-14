Козлов Симеон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Симеон Егорович

Место рождения

Деревня Налеткиной

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1916 уже умер. Были дочери : Пелагея (1896 года рождени, после замужества стала Евграфовой, васса ( Александра), вышла замуж за Кирпичева Павла Ивановича, и Воадимир Козлов
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Брат Владимир Симеонов Козлов (мордва) кресный Стефана (Степана), сестра Пелагея семеновна козлова ( в замужестве в 1916 году 20 лет вышла замуж за Евграфова)К 1916 году их отец козлов Симеон егорович... Показать все
Смерть
Неизвестно

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