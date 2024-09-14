Козлов Симеон Егорович
Место рожденияДеревня Налеткиной
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1916 уже умер. Были дочери : Пелагея (1896 года рождени, после замужества стала Евграфовой, васса ( Александра), вышла замуж за Кирпичева Павла Ивановича, и Воадимир Козлов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Брат Владимир Симеонов Козлов (мордва) кресный Стефана (Степана), сестра Пелагея семеновна козлова ( в замужестве в 1916 году 20 лет вышла замуж за Евграфова)К 1916 году их отец козлов Симеон егорович... Показать все
Смерть
Неизвестно