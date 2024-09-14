Кирпичев Стефан (Степан) Павлович
Место рожденияДеревни Налеткиной, крестные: козлов Владимир Симеонович (тесть Павла Ивановича Кирпичева), мария (марфа ивановна -родная сестра Павла Ивановича кирпичева) с мужем: Бутулин Зиновий Гордеевич)
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Александр Степанович
Мать ребёнка: Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Семагина (Кирпичева) Раиса Степановна
Мать ребёнка: Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Кирпичев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична
Смерть
Неизвестно