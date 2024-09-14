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Кирпичев Стефан (Степан) Павлович

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Место рождения

Деревни Налеткиной, крестные: козлов Владимир Симеонович (тесть Павла Ивановича Кирпичева), мария (марфа ивановна -родная сестра Павла Ивановича кирпичева) с мужем: Бутулин Зиновий Гордеевич)

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кирпичев Павел Иванович

Мать: Кирпичева (Козлова) Александра (Васса) Акулина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Александр Степанович

Мать ребёнка: Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична

Рождение ребёнка
30.12.1938

Дочь: Семагина (Кирпичева) Раиса Степановна

Мать ребёнка: Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична

Рождение ребёнка
14.11.1960

Сын: Кирпичев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична

Смерть
Неизвестно

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