Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Александр Степанович
Отец ребёнка: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Семагина (Кирпичева) Раиса Степановна
Отец ребёнка: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Кирпичев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович