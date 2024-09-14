Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева (Кудряшова) Феодосия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Александр Степанович

Отец ребёнка: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович

Рождение ребёнка
30.12.1938

Дочь: Семагина (Кирпичева) Раиса Степановна

Отец ребёнка: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1960

Сын: Кирпичев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Кирпичев Стефан (Степан) Павлович

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