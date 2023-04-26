Журавлев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Иван Михайлович

Место рождения

Ягодное

Дата рождения

28.01.1915

Дата смерти

03.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1915

Отец: Журавлев Михаил Иванович

Мать: Журавлева Феодора Степановна

Ягодное
Бракосочетание
1935

Жена: Журавлева Нина Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1936

Дочь: Мотина Альтина Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Нина Павловна

Рождение ребёнка
28.07.1940

Сын: Журавлев Александр Иванович

Мать ребёнка: Журавлева Нина Павловна

Ягодное
Смерть
03.10.1994
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