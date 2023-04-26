Журавлев Иван Михайлович
Место рожденияЯгодное
Дата рождения28.01.1915
Дата смерти03.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1915
Ягодное
Бракосочетание
1935
Жена: Журавлева Нина Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1936
Дочь: Мотина Альтина Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Нина Павловна
Рождение ребёнка
28.07.1940
Сын: Журавлев Александр Иванович
Мать ребёнка: Журавлева Нина Павловна
Ягодное
Смерть
03.10.1994