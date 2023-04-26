Журавлева (Мелехина) Феодора Степановна
Место рожденияЯгодное
Дата рождения11.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1875
Отец: Мелехин Степан Матвеевич
Мать: Мелехина Дарья Ивановна
Ягодное
Бракосочетание
25.01.1895
Рождение ребёнка
25.10.1895
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович
Ягодное
Рождение ребёнка
25.10.1895
Дочь: Коурова Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович
Ягодное
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1915
Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович
Ягодное
Смерть
Неизвестно