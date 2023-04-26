Журавлева (Мелехина) Феодора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Мелехина) Феодора Степановна

Место рождения

Ягодное

Дата рождения

11.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1875

Отец: Мелехин Степан Матвеевич

Мать: Мелехина Дарья Ивановна

Ягодное
Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Журавлев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1895

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович

Ягодное
Рождение ребёнка
25.10.1895

Дочь: Коурова Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович

Ягодное
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1915

Сын: Журавлев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Журавлев Михаил Иванович

Ягодное
Смерть
Неизвестно
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