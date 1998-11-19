Журавлева (Хазова) Нина Павловна
Место рожденияЕлшанка Самарский уезд
Дата рождения12.12.1913
Дата смерти19.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913
Отец: Хазов Павел Кононович
Елшанка Самарский уезд
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
07.07.1936
Дочь: Мотина Альтина Ивановна
Отец ребёнка: Журавлев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1940
Сын: Журавлев Александр Иванович
Отец ребёнка: Журавлев Иван Михайлович
Ягодное
Смерть
19.11.1998
Ягодное