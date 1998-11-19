Журавлева (Хазова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Хазова) Нина Павловна

Место рождения

Елшанка Самарский уезд

Дата рождения

12.12.1913

Дата смерти

19.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913

Отец: Хазов Павел Кононович

Мать: Хазова Варвара Васильевна

Елшанка Самарский уезд
Бракосочетание
1935

Муж: Журавлев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1936

Дочь: Мотина Альтина Ивановна

Отец ребёнка: Журавлев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1940

Сын: Журавлев Александр Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Михайлович

Ягодное
Смерть
19.11.1998
Ягодное
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