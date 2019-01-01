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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
96Елшанка (Николаевское), с. каз. и вл.при р. Соке.902575379403Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
48. Елшанка, село бывшее владельческое, при реке Соке и речке Елшанке, дворов 11, жителей 127, церковь православная
49. Елшанка, поселок бывший владельческий и государственный, при реке Соке и речке Елшанке, дворов 90, жителей 639
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57844Елшанкасело53°49'с.ш.50°51'в.д.N-39-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36638408101с Елшанкасело