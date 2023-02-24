Журавлев Александр Иванович
Место рожденияЯгодное
Дата рождения28.07.1940
Дата смерти22.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940
Отец: Журавлев Иван Михайлович
Мать: Журавлева Нина Павловна
Ягодное
Бракосочетание
29.?.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тольятти
Смерть
22.01.1970