Журавлев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Александр Иванович

Журавлев Александр Иванович

avatar

Место рождения

Ягодное

Дата рождения

28.07.1940

Дата смерти

22.01.1970

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940

Отец: Журавлев Иван Михайлович

Мать: Журавлева Нина Павловна

Ягодное
Бракосочетание
29.?.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти
Смерть
22.01.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close