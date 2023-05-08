село Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Ягодное

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2105Ягодное (Воскресенское), с. удел.при оз Большом.255034011431391Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ягодинская волость
1338. Ягодное (Воскресенское), село бывшее удельное, при озере Белом, дворов 514, жителей 2836, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ягодинская волость
село Ягодное3051107062655206223014363[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Ягодинская волость
С. Ягодное. Б. удел. Рус. и татары. Прав. сектант. и магом.1358Озеро12025101331003249

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
56797Ягодноесело53°37'с.ш.49°02'в.д.N-39-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Ягодное сельское поселение
36640463101с Ягодноесело

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