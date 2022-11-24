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Шекальский Константин Владимирович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

27.05.1898

Дата смерти

26.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1898

Отец: Шекальский Владислав Александрович

Мать: Шекальская Мария Фёдоровнна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малярова (Балашова) Вера Андреевна

Рождение ребёнка
29.10.1921

Сын: Шекальский Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шекальский Виль Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.11.1961
Похороны
Неизвестно

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