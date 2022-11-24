Шекальский Константин Владимирович
Место рожденияМосква
Дата рождения27.05.1898
Дата смерти26.11.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1921
Сын: Шекальский Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шекальский Виль Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.11.1961
Похороны
Неизвестно