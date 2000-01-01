Шекальская Мария Фёдоровнна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1874
Дата смерти27.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1898
Сын: Шекальский Константин Владимирович
Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович
Москва
Рождение ребёнка
22.11.1901
Сын: Шекальский Николай Владиславович
Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович
Москва
Рождение ребёнка
14.08.1905
Дочь: Екатерина Владиславовна
Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович
Москва
Рождение ребёнка
24.01.1907
Сын: Шекальский Михаил Владиславович
Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович
Москва
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: Галина Владиславовна
Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович
Москва
Смерть
27.01.1964
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладб., уч. 9А, Москва