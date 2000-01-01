Шекальская Мария Фёдоровнна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекальская Мария Фёдоровнна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1874

Дата смерти

27.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1898

Сын: Шекальский Константин Владимирович

Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович

Москва
Рождение ребёнка
22.11.1901

Сын: Шекальский Николай Владиславович

Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович

Москва
Рождение ребёнка
14.08.1905

Дочь: Екатерина Владиславовна

Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович

Москва
Рождение ребёнка
24.01.1907

Сын: Шекальский Михаил Владиславович

Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович

Москва
Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: Галина Владиславовна

Отец ребёнка: Шекальский Владислав Александрович

Москва
Смерть
27.01.1964
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладб., уч. 9А, Москва
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