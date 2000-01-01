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Шекальский Владислав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1898

Сын: Шекальский Константин Владимирович

Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна

Москва
Рождение ребёнка
22.11.1901

Сын: Шекальский Николай Владиславович

Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна

Москва
Рождение ребёнка
14.08.1905

Дочь: Екатерина Владиславовна

Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна

Москва
Рождение ребёнка
24.01.1907

Сын: Шекальский Михаил Владиславович

Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна

Москва
Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: Галина Владиславовна

Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна

Москва
Смерть
Неизвестно
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