Шекальский Владислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1898
Сын: Шекальский Константин Владимирович
Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна
Москва
Рождение ребёнка
22.11.1901
Сын: Шекальский Николай Владиславович
Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна
Москва
Рождение ребёнка
14.08.1905
Дочь: Екатерина Владиславовна
Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна
Москва
Рождение ребёнка
24.01.1907
Сын: Шекальский Михаил Владиславович
Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна
Москва
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: Галина Владиславовна
Мать ребёнка: Шекальская Мария Фёдоровнна
Москва
Смерть
Неизвестно