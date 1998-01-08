Малярова (Балашова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малярова (Балашова) Вера Андреевна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

26.06.1914

Дата смерти

08.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914

Отец: Балашов Андрей Степанович

Мать: Балашова Елизавета Филаретовна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
18.05.1940

Дочь: Половинчик Рената Леонидовна

Отец ребёнка: Колганов Леонид Николаевич

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шекальский Константин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маляров Александр

Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Маляров Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Издательство "Правда"
машинистка
Смерть
08.01.1998
Солнечногорск, М.о., Россия
Похороны
10.01.1998
Обуховское кладб., Солнечногорск, М.о., Россия
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