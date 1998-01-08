Малярова (Балашова) Вера Андреевна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения26.06.1914
Дата смерти08.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914
Москва, Россия
Рождение ребёнка
18.05.1940
Дочь: Половинчик Рената Леонидовна
Отец ребёнка: Колганов Леонид Николаевич
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маляров Александр
Москва
Развод
Неизвестно
Муж: Маляров Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Издательство "Правда"
машинистка
Смерть
08.01.1998
Солнечногорск, М.о., Россия
Похороны
10.01.1998
Обуховское кладб., Солнечногорск, М.о., Россия