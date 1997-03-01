Балашова (Филаретова) Елизавета Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Филаретова) Елизавета Филаретовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Филаретов Филарет

Мать: Филаретова (жена Филарета)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Балашов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
31.05.1912

Дочь: Бояринова Фаина Андреевна

Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: Малярова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
Москва, Россия
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