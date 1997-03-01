Балашова (Филаретова) Елизавета Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Филаретов Филарет
Рождение ребёнка
1909
Сын: Балашов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
31.05.1912
Дочь: Бояринова Фаина Андреевна
Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1914
Дочь: Малярова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балашов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, Россия