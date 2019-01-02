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Балашов Анатолий Андреевич

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Балашов Андрей Степанович

Мать: Балашова Елизавета Филаретовна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Балашова Валерия Анатольевна

Мать ребёнка: Балашова Антонина Николаевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Зоия Далемировна

Рождение ребёнка
21.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Антонина Никитична

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Антонина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Зоия Далемировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Антонина Николаевна

Смерть
1981
Москва, Россия
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