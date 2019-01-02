Балашов Анатолий Андреевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения1909
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Москва, Россия
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Балашова Валерия Анатольевна
Мать ребёнка: Балашова Антонина Николаевна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балашова Зоия Далемировна
Рождение ребёнка
21.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балашова Антонина Никитична
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
Москва, Россия