Балашова (Балашова) Валерия Анатольевна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения10.09.1940
Дата смертиОколо ?.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940
Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва
Смерть
Около ?.05.2017
Москва, Россия
Причина смерти: Рак