Балашова (Балашова) Валерия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Балашова) Валерия Анатольевна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

10.09.1940

Дата смерти

Около ?.05.2017

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940

Отец: Балашов Анатолий Андреевич

Мать: Балашова Антонина Николаевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва
Смерть
Около ?.05.2017
Москва, Россия
Причина смерти: Рак
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