Балашова Антонина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1918
Дата смерти02.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балашов Анатолий Андреевич
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2019
г. Москва