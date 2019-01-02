Балашова Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова Антонина Никитична

Балашова Антонина Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1918

Дата смерти

02.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Анатолий Андреевич

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Анатолий Андреевич

Смерть
02.01.2019
г. Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close