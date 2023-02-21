Шекальский Виль Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Шекальский Константин Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шекальская Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно