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Шекальский Виль Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Шекальский Константин Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шекальская Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шекальская Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно