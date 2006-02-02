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Никифоров Павел Тимофеевич

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

28.05.1915

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1941 г.р.
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1953 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1915

Отец: Никифоров Тимофей Максимович

Мать: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
15.04.1941

Сын: Никифоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
23.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
20.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Никифоров Николай Павлович

Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Рождение ребёнка
01.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Смерть
02.02.2006

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