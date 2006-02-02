Никифоров Павел Тимофеевич
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения28.05.1915
Дата смерти02.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1941
Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна
Рождение ребёнка
23.10.1946
Рождение ребёнка
20.07.1950
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Никифоров Николай Павлович
Мать ребёнка: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна
Рождение ребёнка
01.10.1956
Смерть
02.02.2006