Никифоров Иван Павлович
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения15.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна
Рождение ребёнка
16.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна
Смерть
Неизвестно