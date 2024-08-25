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Никифоров Иван Павлович

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

15.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941

Отец: Никифоров Павел Тимофеевич

Мать: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна

Рождение ребёнка
16.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Перфилова) Людмила (Прасковья) Александровна

Смерть
Неизвестно

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