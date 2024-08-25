Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1918
Дата смерти12.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1941
Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.10.1946
Рождение ребёнка
20.07.1950
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Никифоров Николай Павлович
Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1956
Смерть
12.07.1982