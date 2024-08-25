Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1918

Дата смерти

12.07.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1941 г.р.
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1953 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.04.1941

Сын: Никифоров Иван Павлович

Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Никифоров Николай Павлович

Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Павел Тимофеевич

Смерть
12.07.1982

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