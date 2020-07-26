Никифоров Николай Павлович
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти26.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2020