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Никифоров Николай Павлович

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

26.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Никифоров Павел Тимофеевич

Мать: Никифорова (Толмачева) Мария Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
26.07.2020

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