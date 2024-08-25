Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: (Никифорова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Никифоров Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Никифорова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Никифорова) Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
12.04.1925

Сын: Никифоров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Никифоров Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никифоров Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Максимович

Смерть
1969

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