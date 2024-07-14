Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ) 20.06.1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.06.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1819

Отец: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Мать: Бурашникова Наталья

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1844

Сын: Бурашников Яков Нефёдов

Мать ребёнка: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1849

Сын: Бурашников Матфiй (Матвей) Нефёдов

Мать ребёнка: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1853

Дочь: Бурашникова Ефросинья (Ефросиния) Нефёдова

Мать ребёнка: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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