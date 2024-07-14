Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Место рождения
Дата рождения20.06.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1819
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1838
Рождение ребёнка
17.10.1844
Мать ребёнка: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.08.1849
Сын: Бурашников Матфiй (Матвей) Нефёдов
Мать ребёнка: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.06.1853
Дочь: Бурашникова Ефросинья (Ефросиния) Нефёдова
Мать ребёнка: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна
Смерть
Неизвестно