Бурашникова Наталья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бурашников Данило Ѳотiев

Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бурашников Алексей Ѳотiев

Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бурашников Лукьян Ѳотiев

Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бурашников Иван Ѳотiев

Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Рождение ребёнка
20.06.1819

Сын: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Бурашникова Авдотья Ѳотiева

Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Смерть
Неизвестно

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