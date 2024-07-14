Бурашникова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бурашников Алексей Ѳотiев
Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Рождение ребёнка
20.06.1819
Сын: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Бурашникова Авдотья Ѳотiева
Отец ребёнка: Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Смерть
Неизвестно