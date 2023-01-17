посёлок Михайловка, посёлок Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Никольско-Кабанская волость
236. Михайловка, деревня бывшая владельческая, при речке Сух. Карачане, дворов 71, жителей 368, волостное правление (уездный город в 45 верстах). Б 8 в. — кирп. з.

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Никольско-Кабаньевская волость
деревня Михайловское«Алешковское» п.-т. от.5014

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Жердевский район
64678Михайловкапосёлок51°46'41°53'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Сельское поселение Шпикуловский сельсовет
68604470136п Михайловкапоселок
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