Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти14.04.1856
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Бурашников Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурашникова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Бурашникова Наталья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бурашников Алексей Ѳотiев
Мать ребёнка: Бурашникова Наталья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Бурашникова Наталья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бурашникова Наталья
Рождение ребёнка
20.06.1819
Сын: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Мать ребёнка: Бурашникова Наталья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Бурашникова Авдотья Ѳотiева
Мать ребёнка: Бурашникова Наталья
Смерть
14.04.1856