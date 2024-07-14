Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашников Ѳотiй (Фока) Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

14.04.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бурашников Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурашникова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бурашников Данило Ѳотiев

Мать ребёнка: Бурашникова Наталья

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бурашников Алексей Ѳотiев

Мать ребёнка: Бурашникова Наталья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бурашников Лукьян Ѳотiев

Мать ребёнка: Бурашникова Наталья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бурашников Иван Ѳотiев

Мать ребёнка: Бурашникова Наталья

Рождение ребёнка
20.06.1819

Сын: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Мать ребёнка: Бурашникова Наталья

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Бурашникова Авдотья Ѳотiева

Мать ребёнка: Бурашникова Наталья

Смерть
14.04.1856
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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