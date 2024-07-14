Бурашников Яков Нефёдов 17.10.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашников Яков Нефёдов

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1817 г.р.

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844

Отец: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Мать: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурашникова Васса Стефанова

Бракосочетание
19.10.1862

Жена: Бурашникова (Ле(В)Онова) Варвара Ефимова (Филатова)

Рождение ребёнка
25.10.1868

Дочь: Бурашникова Пораскева Яковлевна

Мать ребёнка: Бурашникова (Ле(В)Онова) Варвара Ефимова (Филатова)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1870

Дочь: Бурашникова Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Бурашникова (Ле(В)Онова) Варвара Ефимова (Филатова)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Бурашникова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Бурашников Роман Яковлевич

Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.11.1878

Сын: Бурашников Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бурашников Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова

Рождение ребёнка
06.03.1889

Сын: Бурашников Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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