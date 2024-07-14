Бурашников Яков Нефёдов
Место рождения
Дата рождения17.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844
Отец: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.10.1862
Рождение ребёнка
25.10.1868
Дочь: Бурашникова Пораскева Яковлевна
Мать ребёнка: Бурашникова (Ле(В)Онова) Варвара Ефимова (Филатова)
Рождение ребёнка
23.05.1870
Дочь: Бурашникова Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Бурашникова (Ле(В)Онова) Варвара Ефимова (Филатова)
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Бурашникова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
01.10.1877
Сын: Бурашников Роман Яковлевич
Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
03.11.1878
Сын: Бурашников Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бурашников Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова
Рождение ребёнка
06.03.1889
Сын: Бурашников Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Бурашникова Васса Стефанова
Смерть
Неизвестно