Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

28.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Костромин Фёдор Зиновьев

Мать: Костромина Наталья Ильина

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1844

Сын: Бурашников Яков Нефёдов

Отец ребёнка: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1849

Сын: Бурашников Матфiй (Матвей) Нефёдов

Отец ребёнка: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1853

Дочь: Бурашникова Ефросинья (Ефросиния) Нефёдова

Отец ребёнка: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
28.04.1862
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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