Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти28.04.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1838
Рождение ребёнка
17.10.1844
Отец ребёнка: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Рождение ребёнка
01.08.1849
Сын: Бурашников Матфiй (Матвей) Нефёдов
Отец ребёнка: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Рождение ребёнка
26.06.1853
Дочь: Бурашникова Ефросинья (Ефросиния) Нефёдова
Отец ребёнка: Бурашников Неоѳедъ (Мефодий Неофит) (Мефодий, Неофит) Ѳотiев (Фоковъ)
Смерть
28.04.1862