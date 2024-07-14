Костромина Наталья Ильина 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костромина Наталья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Фёдор Зиновьев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Костромин Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.09.1803

Сын: Костромин Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1808

Дочь: Костромина Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Костромин Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1814

Сын: Костромин Михайла Фёдоров

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Костромин Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Костромин Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев

Смерть
Неизвестно

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