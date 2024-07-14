Костромина Наталья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
30.09.1803
Сын: Костромин Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
01.03.1808
Дочь: Костромина Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
17.04.1812
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
23.05.1814
Сын: Костромин Михайла Фёдоров
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Бурашникова (Костромина) Неонила Фёдоровна
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Костромин Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Костромин Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Костромин Фёдор Зиновьев
Смерть
Неизвестно