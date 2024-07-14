Костромин Семён Фёдоров 17.04.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костромин Семён Фёдоров

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.04.1812

Дата смерти

30.10.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1812

Отец: Костромин Фёдор Зиновьев

Мать: Костромина Наталья Ильина

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
11.05.1830

Жена: Костромина Прасковья Осипова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Костромин Харлампий (Харлам) Семёнов

Мать ребёнка: Костромина Прасковья Осипова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1839

Дочь: Мартынова? (Костромина) Наталья Семёнова

Мать ребёнка: Костромина Прасковья Осипова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Костромина Василиса Семёнова

Мать ребёнка: Костромина Прасковья Осипова

Смерть
30.10.1847

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