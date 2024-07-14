Костромин Семён Фёдоров
Место рождения
Дата рождения17.04.1812
Дата смерти30.10.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1812
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1830
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костромин Харлампий (Харлам) Семёнов
Мать ребёнка: Костромина Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
19.08.1839
Дочь: Мартынова? (Костромина) Наталья Семёнова
Мать ребёнка: Костромина Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Костромина Василиса Семёнова
Мать ребёнка: Костромина Прасковья Осипова
Смерть
30.10.1847