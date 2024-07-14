Бурашникова Васса Стефанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Васса Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Яков Нефёдов

Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Бурашникова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Бурашников Роман Яковлевич

Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.11.1878

Сын: Бурашников Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бурашников Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов

Рождение ребёнка
06.03.1889

Сын: Бурашников Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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