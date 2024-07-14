Бурашникова Васса Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Бурашникова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов
Рождение ребёнка
01.10.1877
Сын: Бурашников Роман Яковлевич
Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов
Рождение ребёнка
03.11.1878
Сын: Бурашников Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бурашников Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов
Рождение ребёнка
06.03.1889
Сын: Бурашников Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Бурашников Яков Нефёдов
Смерть
Неизвестно