Почтаренко Линда Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почтаренко Линда Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1932

Отец: Крюнер Август Иванович

Мать: Крюнер Эльвина Давыдовна

Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Мелкозерова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Почтаренко Иван Фатеевич

Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Кучерова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Почтаренко Иван Фатеевич

Рождение ребёнка
24.06.1966

Сын: Почтаренко Олег Иванович

Отец ребёнка: Почтаренко Иван Фатеевич

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