Почтаренко Линда Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1932
Отец: Крюнер Август Иванович
Мать: Крюнер Эльвина Давыдовна
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Мелкозерова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Почтаренко Иван Фатеевич
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Кучерова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Почтаренко Иван Фатеевич
Рождение ребёнка
24.06.1966
Отец ребёнка: Почтаренко Иван Фатеевич