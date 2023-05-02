Крюнер Август Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1903
Дата смерти11.02.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903
Отец: Крюнер Иван
Мать: Крюнер Ольга
Рождение ребёнка
17.01.1932
Дочь: Почтаренко Линда Августовна
Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна
Рождение ребёнка
04.11.1941
Сын: Крюнер Георгий Августович
Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюнер Луиза Августовна
Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюнер Елизавета Августовна
Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Ольга Августовна
Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна
Смерть
11.02.1980