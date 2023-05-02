Крюнер Август Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюнер Август Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1903

Дата смерти

11.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903

Отец: Крюнер Иван

Мать: Крюнер Ольга

Рождение ребёнка
17.01.1932

Дочь: Почтаренко Линда Августовна

Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна

Рождение ребёнка
04.11.1941

Сын: Крюнер Георгий Августович

Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюнер Луиза Августовна

Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюнер Елизавета Августовна

Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Ольга Августовна

Мать ребёнка: Крюнер Эльвина Давыдовна

Смерть
11.02.1980
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