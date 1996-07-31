Крюнер Эльвина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюнер Эльвина Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1903

Дата смерти

31.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903

Отец: Кузик Давид Карлович

Мать: Кузик Ванаганс Анна

Рождение ребёнка
17.01.1932

Дочь: Почтаренко Линда Августовна

Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1941

Сын: Крюнер Георгий Августович

Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюнер Луиза Августовна

Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюнер Елизавета Августовна

Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Ольга Августовна

Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович

Смерть
31.07.1996
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