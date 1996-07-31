Крюнер Эльвина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1903
Дата смерти31.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903
Отец: Кузик Давид Карлович
Мать: Кузик Ванаганс Анна
Рождение ребёнка
17.01.1932
Дочь: Почтаренко Линда Августовна
Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1941
Сын: Крюнер Георгий Августович
Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюнер Луиза Августовна
Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюнер Елизавета Августовна
Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Ольга Августовна
Отец ребёнка: Крюнер Август Иванович
Смерть
31.07.1996