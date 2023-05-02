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Кучерова Татьяна Ивановна
Кучерова Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1955
Пол
Женский
Отец
Почтаренко Иван Фатеевич
1926 г.р.
Мать
Почтаренко Линда Августовна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1955
Отец:
Почтаренко Иван Фатеевич
Мать:
Почтаренко Линда Августовна
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