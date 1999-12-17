Почтаренко Иван Фатеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1926
Дата смерти17.12.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926
Отец: Почтаренко Фатей
Мать: Почтаренко Просковья
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Мелкозерова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Почтаренко Линда Августовна
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Кучерова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Почтаренко Линда Августовна
Рождение ребёнка
24.06.1966
Мать ребёнка: Почтаренко Линда Августовна
Смерть
17.12.1999