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Почтаренко Иван Фатеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1926

Дата смерти

17.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926

Отец: Почтаренко Фатей

Мать: Почтаренко Просковья

Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Мелкозерова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Почтаренко Линда Августовна

Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Кучерова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Почтаренко Линда Августовна

Рождение ребёнка
24.06.1966

Сын: Почтаренко Олег Иванович

Мать ребёнка: Почтаренко Линда Августовна

Смерть
17.12.1999
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