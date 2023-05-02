Почтаренко Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почтаренко Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Почтаренко Иван Фатеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Фатей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Федор Фатеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Фатей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Василий Фатеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Фатей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Николай Фатеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Фатей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Петр Фатеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Фатей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Никита Фатеевич

Отец ребёнка: Почтаренко Фатей

Смерть
Неизвестно