Почтаренко Фатей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почтаренко Фатей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Почтаренко Иван Фатеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Федор Фатеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Василий Фатеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Николай Фатеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Петр Фатеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почтаренко Никита Фатеевич

Мать ребёнка: Почтаренко Просковья

Смерть
Неизвестно
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