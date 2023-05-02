Почтаренко Фатей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1926
Мать ребёнка: Почтаренко Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Федор Фатеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Василий Фатеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Николай Фатеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Почтаренко Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почтаренко Никита Фатеевич
Мать ребёнка: Почтаренко Просковья
Смерть
Неизвестно