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Почтаренко Олег Иванович
Почтаренко Олег Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1966
Пол
Мужской
Отец
Почтаренко Иван Фатеевич
1926 г.р.
Мать
Почтаренко Линда Августовна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1966
Отец:
Почтаренко Иван Фатеевич
Мать:
Почтаренко Линда Августовна
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