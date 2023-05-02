Почтаренко Олег Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочтаренко Олег Иванович

Почтаренко Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1966

Отец: Почтаренко Иван Фатеевич

Мать: Почтаренко Линда Августовна