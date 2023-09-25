Песоцкая Анастасия Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесоцкая Анастасия Ануфриевна

Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

02.10.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Песоцкий Павел Петрович

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Лещенко (Песоцкая) Елена Петровна

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Песоцкий Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Дмитроченко (Песоцкая) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Песоцкий Филипп Петрович

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Дочь: Спиридонова (Песоцкая) Маланья Петровна

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Рождение ребёнка
26.11.1874 ст.

Сын: Песоцкий Андрей Петрович

Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович

Смерть
02.10.1913 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.