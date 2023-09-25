Песоцкая Анастасия Ануфриевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти02.10.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Лещенко (Песоцкая) Елена Петровна
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Песоцкий Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Дмитроченко (Песоцкая) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Дочь: Спиридонова (Песоцкая) Маланья Петровна
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Рождение ребёнка
26.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Песоцкий Пётр Власович
Смерть
02.10.1913 ст.