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Песоцкий Дмитрий Петрович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

26.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Песоцкий Пётр Власович

Мать: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Жена: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1895 ст.

Дочь: Песоцкая Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Рождение ребёнка
13.03.1897 ст.

Дочь: Короткина (Песоцкая) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Рождение ребёнка
18.01.1906 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Рождение ребёнка
22.01.1909 ст.

Сын: Песоцкий Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Рождение ребёнка
24.02.1912 ст.

Сын: Песоцкий Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Смерть
26.08.1912 ст.

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