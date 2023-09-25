Песоцкий Дмитрий Петрович
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти26.08.1912 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1895 ст.
Дочь: Песоцкая Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Рождение ребёнка
13.03.1897 ст.
Дочь: Короткина (Песоцкая) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Рождение ребёнка
18.01.1906 ст.
Дочь: Песоцкая Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Рождение ребёнка
22.01.1909 ст.
Сын: Песоцкий Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Рождение ребёнка
24.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Смерть
26.08.1912 ст.