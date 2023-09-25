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Песоцкий Пётр Власович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Песоцкий Павел Петрович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Лещенко (Песоцкая) Елена Петровна

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Песоцкий Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Дмитроченко (Песоцкая) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Песоцкий Филипп Петрович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Дочь: Спиридонова (Песоцкая) Маланья Петровна

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Рождение ребёнка
26.11.1874 ст.

Сын: Песоцкий Андрей Петрович

Мать ребёнка: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Смерть
Неизвестно

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