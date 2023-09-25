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Песоцкий Филипп Петрович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Песоцкий Пётр Власович

Мать: Песоцкая Анастасия Ануфриевна

Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Жена: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.

Дочь: Песоцкая Мария Филипповна

Мать ребёнка: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
28.07.1907 ст.

Сын: Песоцкий Константин Филиппович

Мать ребёнка: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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