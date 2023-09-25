Песоцкий Филипп Петрович
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.
Дочь: Песоцкая Мария Филипповна
Мать ребёнка: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.
Дочь: Песоцкая Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
28.07.1907 ст.
Сын: Песоцкий Константин Филиппович
Мать ребёнка: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна
Смерть
Неизвестно