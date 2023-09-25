Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.08.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1873 ст.

Отец: Коротченков Тихон Захарович

Мать: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Песоцкий Филипп Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.

Дочь: Песоцкая Мария Филипповна

Отец ребёнка: Песоцкий Филипп Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.

Дочь: Песоцкая Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Песоцкий Филипп Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1907 ст.

Сын: Песоцкий Константин Филиппович

Отец ребёнка: Песоцкий Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно

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