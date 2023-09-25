Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения13.08.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1873 ст.
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.
Дочь: Песоцкая Мария Филипповна
Отец ребёнка: Песоцкий Филипп Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1905 ст.
Дочь: Песоцкая Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Песоцкий Филипп Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1907 ст.
Сын: Песоцкий Константин Филиппович
Отец ребёнка: Песоцкий Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно