Коротченков Тихон Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти12.03.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Коротченков Степан Тихонович
Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
13.08.1873 ст.
Дочь: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.
Дочь: Коротченкова Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.
Сын: Коротченков Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна
Смерть
12.03.1890 ст.