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Коротченков Тихон Захарович

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

12.03.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Коротченков Степан Тихонович

Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1873 ст.

Дочь: Песоцкая (Коротченкова) Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.

Дочь: Коротченкова Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.

Сын: Коротченков Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
12.03.1890 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

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