Коротченкова Евдокия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченкова Евдокия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Коротченков Степан Тихонович

Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1873 ст.

Дочь: Песоцкая Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.

Дочь: Коротченкова Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.

Сын: Коротченков Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротченков Тихон Захарович

Смерть
Неизвестно
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