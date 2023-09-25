Коротченкова Евдокия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Коротченков Степан Тихонович
Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович
Рождение ребёнка
13.08.1873 ст.
Дочь: Песоцкая Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.
Дочь: Коротченкова Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.
Сын: Коротченков Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Коротченков Тихон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно