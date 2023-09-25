Коротченков Степан Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1893 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.
Дочь: Коротченкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Коротченкова (Завилейская) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.
Дочь: Коротченкова Анна Степановна
Мать ребёнка: Коротченкова (Завилейская) Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно