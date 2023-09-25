Коротченков Степан Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротченков Степан Тихонович

Коротченков Степан Тихонович

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Коротченков Тихон Захарович

Мать: Коротченкова Евдокия Илларионовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Жена: Коротченкова (Завилейская) Прасковья Николаевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1893 ст.

Сын: Коротченков Николай Степанович

Мать ребёнка: Коротченкова (Завилейская) Прасковья Николаевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.

Дочь: Коротченкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Коротченкова (Завилейская) Прасковья Николаевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.

Дочь: Коротченкова Анна Степановна

Мать ребёнка: Коротченкова (Завилейская) Прасковья Николаевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.